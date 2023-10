Polițele RCA pot fi suspendate în anumite condiții. Precizările ASF Valentin Ionescu, director general in cadrul sectorului de Asigurari si Reasigurari din cadrul ASF, sustine ca politele RCA ar putea fi suspendate doar daca proprietarul masinii poate demonstra ca autovehiculului nu va circula pe drumurile publice. In plus, Ionescu sustine ca trotinetele sau bicicletele electrice care prind o viteza mai mare de 25 km/h ar trebui sa aiba asigurare obligatorie. ”As vrea sa punctez cateva dintre cele mai importante cum ar fi posibilitatea suspendarii politei RCA, dar numai in anumite conditii, ca sa nu ne trezim cu abuzuri din partea unor persoane, in sensul ca aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

