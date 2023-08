Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de fotbal Axiopolis Cernavoda si Gloria Baneasa, componente ale Ligii a 3 a, au inregistrat victorii in turul intai national al Cupei Romaniei, editia 2023 2024, calificandu se astfel in etapa a doua.Ambele formatii au jucat pe teren propriu.Axiopolis Cernavoda antrenor, Petre Grigoras a invins…

- FOTO: CSU Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia 5-0 (2-0), in turul intai al Cupei Romaniei | Studenții, calificare fara emoții CS Universitatea Alba Iulia – CS Municipal Unirea Alba Iulia 5-0 (2-0), in turul intai al Cupei Romaniei CS Universitatea Alba Iulia, gazda in duelul albaiulian din Cupa Romaniei…

- Avantul Reghin (foto) si ACS (MSE) Targu-Mures se vor intalni, miercurea viitoare, intr-un meci contand pentru turul I al Cupei Romaniei la fotbal, sezonul 2023-2024, a informat Federatia Romana de profil, in aceasta dimineata. Urmand un obicei recent, din ultimii 2-3 ani, Cupa Romaniei nu se mai joaca…

- COMPETIȚIE… CSM Vaslui și-a aflat adversarele din grupele fazei regionale a Cupei Romaniei la fotbal. Echipa antrenata de Gabriel Craciun va da piept cu Gauss Bacau (12 iulie, in deplasare) și caștigatoarea din județul Suceava, AS Bucovina Darmanești sau Viitorul Liteni (pe 19 iunie, pe teren propriu).…

- Finala fazei județene a Cupei Romaniei a fost intotdeauna prilej de masurare a orgoliilor locale. Un astfel de meci, valoreaza, paradoxal, mai mult decat o confruntare de Liga a III-a. Astfel, sambata, 10 iunie 2023, tribuna stadionului din Gheorghe Doja a fost arhiplina. S-au duelat, cu trofeul pe…

- Echipa finanțata de Daniel Negriloaia s-a impus in finala cu Urban Titu, scor 4-0. Roberto Ziduri ramane cea mai galonata echipa a ultimilor ani din competiția județeana de fotbalD. Dupa ce in sezonul 2021/2022 a caștigat atat Cupa Romaniei, cat și campionatul Ligii a 4-a, echipa a cucerit și acest…

- La Sala Sporturilor din Constanta, s-au incheiat intrecerile Cupei Romaniei de lupte feminine U20. Sportivele de la CSM Constanta au avut evoluții foarte bune și s-au clasat pe primul loc in clasamentul pe cluburi. Caștigatoare au fost: Georgiana Antuca la categoria 50 kg, Patricia Iurașcu la categoria…

- "Incheiem un sezon extrem de greu, care ne-a adus atat bucurii cat și dezamagiri. Ultimul meci al acestui sezon s-a consumat in aceasta seara, in finala Cupei Romaniei, unde voleibalistele noastre s-au confruntat cu CSM Lugoj. Nu caștigam aceasta partida insa oferim tuturor celor prezenți, atat in sala,…