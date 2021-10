Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica si Rapid s-au vazut de nu mai putin de trei ori in stagiunea trecuta si de fiecare data giulestenii au avut castig de cauza. „Fratii” se revad acum in duelul din optimile de finala ale Cupei Romaniei dupa cum s-a stabilit la tragerea la sorti de azi. Deoarece a fost mai slab clasata in […]…

- Alb-violetii au reusit sa obtina prima victorie acasa, abia la a patra incercare, cu codasa din Braila. A fost Politehnica – Dacia Unirea, scor 2-0, prin reusitele frumoase, cu o doza de individualism din partea lui Cosmin Birnoi si Erik Gerbi. La meci a fost prezent si Nicolae Croitoru, cel care preia…

- Rapid a pierdut meciul cu FC Voluntari, scor 0-1 și a ajuns la 4 meciuri consecutive in Liga 1 fara victorie. Danuț Lupu, fost jucator al giuleștenilor a comentat posibilitatea ca Mihai Iosif sa fie demis de la carma echipei in perioada urmatoare. ...

- Dinu Gheorghe, fostul președinte al celor de la Rapid, crede ca formația giuleșteana are nevoie de un nou antrenor, in contextul in care Mihai Iosif nu deține licența Pro și nu poate sta pe banca la meciurile din Liga 1. Rapid joaca astazi, de la ora 21:30, in „șaisprezecimile” Cupei Romaniei, impotriva…

- CS Mioveni și Rapid se intalnesc astazi, de la ora 21:30, in șaisprezecimile de finala din Cupa Romaniei. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport+. ...

- Fost selecționer al României, Gheoghe Tadici a avut o ieșire incredibila la adresa elevelor sale de la HC Zalau, incidentul având loc în finala mica a Cupei României la handbal feminin. Zalaul a trecut de Rapid, scor 26-24. Cunoscut drept un antrenor exigent și…

- Politehnica Timisoara a plecat azi la Cluj-Napoca pentru duelul cu „U” din prima etapa, dar miscarile din lot au continuat. „Aripa” Alin Manea s-a despartit de alb-violeti dupa mai bine de doi ani si jumatate in club. Apoi, in aceasta seara a sosit, sub forma de imprumut de la Rapid, mijlocasul defensiv…

- Circa 150 de cetateni romani, multi dintre ei timisoreni, sunt blocati de ieri pe aeroportul Bergamo dupa ce zborul lor catre Timisoara a fost anulat si/sau amanat. „Si-au batut joc de noi, ne-au amanat din doua in doua ore. Wizz. Azi noapte ne-au imbarcat, au zis ca plecam, iar peste cateva minute…