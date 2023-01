Stiri pe aceeasi tema

- Potaissa Turda a stabilit orele de disputare ale partidelor amicale ce se vor disputa in aceasta iarna. Turdenii vor evolua in toate partidele in sala „Gheorghe Barițiu”. In week-end-ul 20-21 ianuarie va avea loc un turneu de tip „final-four”, unde vor mai participa: Minaur Baia Mare, CSU Suceava și…

- Ovidiu Burca (42 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a spus ca echipa pe care o pregatește va disputa nu mai puțin de 9 meciuri amicale in pauza competiționala din aceasta iarna. Tehnicianul „cainilor roșii” a declarat ca dorește sa dea minute tuturor jucatorilor și ca vrea ca la sfarșitul cantonamentului…

- Politehnica Timisoara nu-si mai revine in 2022. Alb-violetii aveau nevoie de victorie cu Metaloglobus Bucuresti pentru a-i cedat ultima pozitie, dar au inceput rau jocul si cam tot asa l-au continuat. S-a incheiat 1-2 (0-1), cu cate un penalty de fiecare parte. De la erorile copilaresti, pana la teama…

- Politehnica Timisoara a transferat inca doi straini in incercarea de a se redresa pe final de an. Fundasul grec Angelos Karatasios, care a apartinut si de Olympiacos, si atacantul germano-albanez Fatjon Celani, ultima data in Luxemburg, au semnat cu alb-violetii dupa ce au dat probe. Celani (30 ani)…

- Politehnica Timisoara e in continuare in criza de victorii in actualul sezon al Ligii 2. Desi jocul s-a mai indreptat, echipa pregatita acum de Octavian Benga a ramas cu o singura victorie, cea din prima runda. Sambata, alb-violetii nu vor avea probabil o partida usoara cu nou promovata Minaur Baia…

- Politehnica Timisoara a plecat neinvinsa de pe terenul Unirii Slobozia, una dintre echipele cu pretentii din noul sezon al Ligii 2. A fost un 0-0 fara prea multe ocazii notabile. Principalul aspect pozitiv fiind ca alb-violetii, aflati intr-o situatie delicata in clasament, au luat un punct „afara”.…

- Tricolorii Under 20 vor disputa doua meciuri amicale, pe 1 și 4 noiembrie, cu selecționata similara din Indonezia. Jocurile de verificare se vor disputa in Antalya, Turcia. Naționala U20 se va reuni pe 28 octombrie in cantonament la Centrul din Vadul lui Voda, iar a doua zi va face deplasarea in Turcia.…

- O noua runda cu mai multe nereușite pentru echipele timișene din Liga 2. Singura victorie ii aparține insa Ripensiei, care a invins-o pe pretendenta la promovare Poli Iași, scor 3-1 pe „Electrica”. Acelasi scor s-a inregistrat si la Mioveni, unde Politehnica Timisoara a condus surprinzator cu 1-0 la…