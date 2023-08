Stiri pe aceeasi tema

- Astazi debuteaza runda secunda din Liga 2, cu 8 meciuri. 6 partide incep la 11:00. Reșița, Alexandria, Șelimbar, Corvinul, Steaua, Tunari, Slatina și Dumbravița nu au drept de promovare, pentru ca sunt cluburi de drept public Chiajna - CSM Alexandria, live de la 11:00 Live + Statistici Șelimbar - Unirea…

- CSM Slatina a debutat cu o victorie concludenta noul sezon al Ligii 2. Trupa lui Daniel Oprescu s-a impus cu 3-1 pe terenul nou promovatei CS Tunari. Golurile oltenilor au fost marcate de Valentin Alexandru (‘9), Alex Ciocalteu (’13) si John Mondragon (’55). Ilfovenii au replicat prin Mitrica (’90+2).…

- REȘIȚA – Clubul Sportiv Ciocan Cristina a participat recent la campul internațional Kasta, desfașurat in Serbia, acesta fiind mai mult un stagiu de pregatire, decat o competiție a tinerilor baschetbaliști! Clubul reșițean a facut deplasarea in Serbia cu 16 copii! „Nu a fost o competiție in adevaratul…

- REȘIȚA – De cateva luni de zile a aparut o noua echipa de juniori in Reșița, ACS Lupii Argintii, coordonata de prof. Cristian Chitucea și de preparatorul fizic Cristian Stoican, fost gimnast! Proiectul Lupii Argintii a inceput cu dreptul, Chitucea reușind sa atraga și un parteneriat cu Politehnica Timișoara.…

- Echipa de fotbal feminin Carmen București a caștigat in premiera Cupa Romaniei, dupa ce a invins-o in finala pe Universitatea Cluj, in prelungiri, cu scorul de 2-1, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Dupa ce la finalul timpului regulamentar rezultatul a fost 0-0, Carmen București a deschis scorul in prelungiri…

- Universitatea Olimpia Cluj si Carmen Bucuresti vor disputa finala Cupei Romaniei la fotbal feminin, dupa victoriile obtinute, duminica, in semifinale. FC Universitatea Olimpia Cluj a dispus de AFK Csikszereda Miercurea Ciuc in penultimul act cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Ioana Balaceanu,…

- REȘIȚA, CARANSEBEȘ – Promit jandarmii carașeni care, pentru organizarea unui eveniment special de ziua copilariei, iși vor da mana cu alte instituții și organizații, la Reșița, pe platforma comerciala din Lunca Pomostului. O acțiune similara va fi organizata de pompierii militari la Caransebeș, in Parcul…

- Promovarea in Liga 2 va fi decisa in urma rundei finale de baraje intre echipele din al treilea eșalon. Aceste jocuri vor avea loc in 3 și 7 iunie. Pana atunci, pe 24, respectiv 27 mai, este programata runda semifinala: B1: Foresta Suceava v CSM Ramnicu Sarat B2: Metalul Buzau v Ceahlaul Piatra Neamt…