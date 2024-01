Stiri pe aceeasi tema

- UTA a caștigat primul meci amical al iernii, 1-0 cu Ajka, penultima clasata in liga a doua maghiara. UTA este una dintre cele 6 formații din Superliga care au ales sa efectueze stagiul de pregatire de iarna in Romania. Aradenii s-au reunit pe 4 ianuarie, iar astazi, la 6 zile distanța, au disputat un…

- Oțelul Galați a incheiat scurta pauza de iarna dupa un an excelent in care a promovat in Superliga, terminand pe locul 11 in clasament dupa 21 de etape in care nu a pierdut in deplasare. Tot in 2023, formația antrenata de Dorinel Munteanu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa…

- CSC Dumbravita este singura reprezentanta a Timisului in liga secunda. Dupa o parte buna de campionat, „frigul” a venit cu rezultate slabe, insa echipa este in grafic si isi pregateste sezonul de primavara. Pana la revenirea din vacanta, intaia sedinta de pregatire din 2024, programata in prima parte…

- Dupa XXI de etape scurse din SuperLiga, FCSB este lider detașat și va incheia anul la cel puțin opt puncte fața de urmatoarea clasata. Totuși, patronul Gigi Becali pregatește noi intariri pentru Elias Charalambous.

- CSC Dumbravita a anuntat astazi prima achizitie pentru partea a doua a sezonului. Divizionara secunda l-a „repatriat” pe Razvan Morariu, fundas dreapta care a evoluat ultima data la NK Fuzinar, in Slovenia. Morariu (22 ani) a mai jucat la dumbraviteni, dar in Liga a III-a, in urma cu doi ani si jumatate.…

- Cornel Dinu (75 de ani), de 8 ori campion cu Dinamo ca jucator și antrenor, a analizat infrangerea cu FCSB, 0-1, și i-a luat la ținta pe „principalul” Ovidiu Burca și administratorul special Andrei Nicolescu. Invinsa in Derby de Romania, Dinamo ramane penultima in SuperLiga, cu doar 10 puncte adunate…

- Hermannstadt - Poli Iasi, meci contand pentru etapa a 17-a din campionatul Romaniei, este programat, vineri, 24 noiembrie, de la ora 17:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 2.

UTA a vazut vișiniu inainte de meciul din Superliga cu CFR Cluj, Dumbravița venind la Sannicolau Mic pentru un amical in care a purtat echipament...