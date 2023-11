Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a impus fara probleme in jocul cu „lanterna” ACS Tg. Mures in runda a a 9-a a SuperLigii Feminine. A fost 7-1 pentru alb-violete pe „Stiinta” intr-o intalnire in care s-a pus doar problema diferentei in favoarea gazdelor. Shaira Pera (2 goluri), Dana Cioabla (2), Nikoleta Kurja,…

- Politehnica Timisoara a reusit un rezultat notabil, astazi, in runda a 7-a a elitei feminine. Alb-violetele au plecat neinvinse de pe terenul campioanei „U” Cluj si raman in fruntea ierarhiei. A fost 0-0 pe terenul ardelencelor, care-si desfasoara partidele de pe teren propriu la Alba Iulia in acest…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au jucat in weekend, pe teren propriu, cu grupari noi in elita feminina, dar cu ambitii mari. Pe „Stiinta” Farul Constanta a triumfat ieri cu 2-1, in timp ce la Tomnatic gazdele s-au impus cu 3-1 in fata Gloriei Bistrita, gruparea pe care alb-violetele reusisera…

- Miercuri, cele doua echipe ce reprezinta Timisul in Superliga feminina de fotbal, au avut rezultate in oglinda. Banat Girls a pierdut, e adevarat cu Olimpia Cluj, 1-3, iar Politehnica s-a impus la Tg. Mures cu 3-1. De aceasta data, roata s-a intors. Banat Girls a invins puternica echipa din Bistrita,…

- Politehnica Timisoara si-a continuat parcursul perfert in noua editie a elitei feminine cu o victorie la pas, scor 3-1, ieri, pe terenul celor de la ACS Tg. Mures, intr-o restanta din runda a doua. Ivanova a deschis scorul in minutul 5. Bianca Corsei a facut 2-0 in minutul 78. La sapte minute distanta…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au obtinut in acest weekend succese importante in Superliga feminina pe terenuri straine si dificile. Alb-violetele s-au impus astazi cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrita, in timp ce echipa care isi disputa acum jocurile de acasa la Tomnatic a castigat ieri cu 2-1…

- Banat Girls s-a impus la limita in runda a IV-a a Superligii de fotbal feminin, 2-1 pe terenul formației CSM Alexandria. Echipa banateana a inceput mai bine partida și a controlat jocul, iar primul avertisment l-a dat Melisa Șodinca, in din minutul 6. Fotbalista timișeana a patruns printre fundașii…

- Cu o saptamana in avans, Politehnica Timișoara a intalnit CSM Alexandria in etapa a treia a SuperLigii Feminine. Si s-a descurcat de minune, obtinand a doua victorie din acest sezon, in cele doua partide disputate. Poli a pus presiune pe echipa oaspete inca de la startul partidei, insa fara sa creeze…