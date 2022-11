Stiri pe aceeasi tema

- Minaur Baia Mare a infruntat-o pe Politehnica Timișoara, sambata, in etapa a 12-a a Ligii secunde. Partida s-a disputat pe stadionul Știința, de la ora 11. Scorul final a fost de 1-1. Golul maramureșenilor fiind inscris de Cipri Stanciu in minutul 45, iar pentru banațeni a punctat Daniel Benzar in minutul…

- ULUITOR… Meciul dintre Avantul Solești și FC Ghergheleu, din etapa a patra a Ligii 5, s-a terminat cu scorul de 1-3, deși gazdele au ratat trei penalty-uri și au avut șase mingi trimise in bara porții adverse. Scorul etapei s-a inregistrat la Negrești, unde CSO a facut instrucție cu “vulturii” din Balteni,…

- Politehnica Timisoara a doborat scorul record inregistrat tot de ea in acest sezon al Ligii I feminine. Liderul alb-violet a castigat azi la Baza 2 cu 18-0(!) meciul cu Universitatea Galati. In urma cu doua runde banatencele reusisera un 17-0 cu echipa din Baia Mare. 18-0 e noul scor record al sezonului…

- Echipa feminina de volei SCM Universitatea Craiova a invins-o si FC Argeș Volei, vineri, cu scorul de 3-0 (27-25, 25-19, 25-18), iar cu acest succes a pastrat acasa trofeul Memorialului „Ion Constantinescu”. La fel ca și in partida cu CSM București, fetele antrenate de Marius Macicașan s-au incalzit…

- Goluri multe pe „Stiinta”, astazi, pentru Politehnica Timisoara in varianta feminina. Alb-violetele din fruntea Ligii I le-au invins pe colegele de esalon de la Fotbal Feminin Baia Mare cu un neverosimil 14-0 (9-0). Golurile formatiei pregatite de Mirel Albon au fost marcat de muntenegreanca Nikolina…

- Politehnica Timisoara nu mai vrea sa rateze maine victoria acasa. Pe „Stiinta” soseste nou promovata Progresul 1944 Spartac, grupare al carui motor e reprezentat de asemenea de suporteri. Dupa egalul alb cu Brasov, timisorenii evolueaza a doua oara la rand pe teren propriu. „Vizavi de meciul de maine,…

- FCSB și CFR Cluj s-au calificat in grupele Europa Conference și au caștigat impreuna peste șase milioane de euro. Cele doua cluburi vor primi de la UEFA, dupa succesele din play-off, aproape trei milioane de euro. Asta insemna o bucata importanta din bugetul necesar pentru acest sezon. FCSB și CFR Cluj…

- FELICITARI… Grupul folcloric „Mugurel” a castigat mai multe premii la un festival international important. Este vorba despre la Festivalul-Concurs International „Voiajul creativ”, editia a XIII-a, desfasurat in perioada 28 iulie – 4 august la Varna si la Nisipurile de aur (Bulgaria). Grupul folcloric…