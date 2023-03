Stiri pe aceeasi tema

- Cu experiența in UEFA Women’s Champions League, Tristan Corneil vine sa intareasca lotul Politehnicii Timișoara in play-off. In ultima zi de transferuri, Politehnica Timișoara a perfectat mutarea jucatoarei Tristan Corneil, canadianca in varsta de 29 de ani, ajunsa in Romania zilele trecute. „Din momentul…

- E saptamana marilor gafe in Champions League! Daca Alisson și Courtois au fost in rolurile principale marți, in Liverpool - Real 2-5, o alta mare eroare s-a produs miercuri, in confruntarea dintre RB Leipzig și Manchester City. Golul lui Riyad Mahrez din minutul 27 a fost precedat de o scapare ce avea…

- FC Argeș l-a adus pe internaționalul congolez Kevin Koubemba. In varsta de 29 de ani, noul atacant vine din Ucraina, de la Chernomorets Odesa. Citește și: Ministrul Sportului, Eduard Novak, acuzat de abuz in serviciu Kevin s-a nascut in Coulommiers, o micuța localitate din Franța. Provine dintr-o familie…

- Echipa de fotbal Politehnica Timisoara a reușit azi doua transferuri. Este vorba de Adrian Gidea și Marian Tarsa, care au semnat pana in vara, cu posibilitate de prelungire. Adrian Gidea s-a nascut la 13 martie 2000, la Drobeta Tr. Severin. La juniori a evoluat la CSȘ Drobeta Tr. Severin și Centrul…

- Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a obținut prima victorie in Liga Campionilor, scor 3-0 (25-15, 25-22, 25-21), Cu SC Prometey Dnipro (Ucraina), in primul meci al anului 2023, o partida disputata in Cehia, la Kutna Hora, și contand pentru etapa a 3-a a grupei B din Liga Campionilor. Intalnirea a…

- FOTO: Volei Alba Blaj, prima victorie in grupele Champions League, 3-0 in Cehia cu Prometey Campioana Romaniei, Volei Alba Blaj, a obținut prima victorie in Liga Campionilor, scor 3-0 (25-15, 25-22, 25-20), Cu SC Prometey Dnipro (Ucraina), in primul meci al anului 2023, o partida disputata in Cehia,…

- Gianluca Vialli (58 de ani), fost fotbalist de legenda al Italiei, a murit vineri bolnav de cancer pancreatic, transmite BBC. Vialli a devenit un star la Sampdoria Genova, apoi a jucat la Juventus și Chelsea. A jucat de 59 de ori pentru Italia și a caștigat Liga Campionilor cu Juventus. El s-a transferat…

- CSM București o va infrunta duminica, in Polivalenta, pe deținatoarea trofeului, Vipers Kristianstad. Meciul incepe la 17:00. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe PrimaSport, OrangeSport și DigiSport. In acest weekend se disputa ultimele partide din acest an in grupele Champions League, competiția…