- Ultima etapa de Liga 2 din 2022 a adus un esec si o victorie pentru formatiile timisene implicate in jocuri in deplasare, ambele pe taram oltenesc. Daca Poli a rupt lantul rusinii fara victorie, contra Ciucului, Ripensia a cedat la Tg. Jiu, cu Viitorul Pandurii, scor 1-3, in timp ce CSC Dumbravita a…

- Politehnica Timisoara are o ultima sansa sambata de a mai castiga un meci in 2022, dupa un an calendaristic per total dezastruos din punct de vedere sportiv. Misiunea alb-violetilor nu e deloc usoara in prag de sarabatoare, clubul urmand sa implineasca a doua zi, pe 4 decembrie, 101 ani de existenta.…

- Etapa a 13 a a Ligii Nationale ultima din tur i a adus o victorie formatiei masculine de handbal CSM Constanta, ocupanta locului doi in ierarhie, care a dispus in deplasare de penultima clasata, CSM Odorheiu Secuiesc.Oaspetii s au impus cu 36 23, dupa ce au condus si la pauza, cu 18 13.CSM Constanta…

- Chindia Targoviște arata excelent in campionat, dar nu același lucru se poate spune in Cupa Romaniei! Miercuri dupa-amiaza, formația dambovițeana a susținut un nou joc in grupele competiției KO și inca o data victoria a lipsit cu desavarșire. Acest lucru arata și faptul ca roș-albaștrii nu au niciun…

- Campionatul Diviza B: CSM Targu Mureș – CSM Odorheiu Secuiesc B 17-1 Marcatori: Balazs-Becsi Hunor 4, Balazs-Becsi Tamas 4, Nemes Huba 3, Molnar Daniel 2, Szabo Nora 1, Kovacs Akos 1, Balazs Botond 1, Szekely Mihaly 1, Echipa noastra a avut un inceput de sezon foarte bun impotriva echipei vizitatoare…

- Marele Premiu de Formula 1 al statului Singapore a inceput cu o amanare din cauza condițiilor meteo. Cum suprafața asfaltica era prea alunecoasa pentru pneuri slick, toți piloții s-au aliniat la start cu pneuri intermediare. START MAI BUN PENTRU PEREZ Plecat din pole position, Charles Leclerc a pierdut…

- Succes categoric pentru fotbalistele de la Farul Constanta si in etapa a doua a Ligii a II-a. Dupa victoria din runda inaugurala, 14-0 cu CS „Nicu Gane” Falticeni, pe teren propriu, formatia antrenata de Ionut Florea s-a impus si in deplasare: 6-0 (2-0) cu ACS Vasas Femina 2 Odorheiu Secuiesc. Golurile…

- Echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti a bifat cea de-a patra victorie consecutiva in noua editie a Ligii Nationale: 43-28 (25-14) cu nou-promovata CSM Odorheiu Secuiesc, intr-o partida disputata in deplasare, contand pentru etapa a patra. CS Dinamo (antrenor Xavier Pascual) este lidera clasamentului,…