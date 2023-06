Stiri pe aceeasi tema

- Aflate la final de contract, Politehnica Timișoara anunța, oarecum surprinzator, desparțirea de jucatoarele Cristina Sucila, Cristina Codrescu și Larisa Grigore. Dupa cateva sezoane la Fortuna Becicherecu Mic și unul la Piroș Security Arad, Cristina Sucila a revenit la Timișoara odata cu startul proiectului…

- Politehnica Timisoara, care a fost la doua goluri distanta de titlul national in sezonul 2022-23 la fotbal feminin, a anuntat azi primele plecari din randul alb-violetelor. Trei jucatoare nu vor continua sigur sub comanda lui Mirel Albon in urmatorul sezon: Genoveva Roșie, Clara Roșu si Denisa Hațegan.…

- Fundașul dreapta Radoslav Dimitrov (34 de ani), mijlocașul Anass Achahbar (29 de ani) și mijlocașul Enriko Papa (30 de ani) au parasit-o pe Sepsi Sf. Gheorghe. Cat timp așteapta semnatura noului antrenor, cel mai probabil Liviu Ciobotariu, Sepsi face mutari importante și la nivelul lotului. Finanțatorul…

- Politehnica Timisoara a avut un nou meci greu in elita feminina. Dupa esecul dur, scor 0-7, la Cluj, alb-violetele au condus, dar apoi s-au vazut in dezavantaj, acasa, cu revelatia Carmen Bucuresti. A fost pana la urma 2-2, datorita unei loviturp de cap a Antoniei Bratu, in prelungiri, rezultat care…

- Politehnica Timisoara mai poate spera la salvare via baraj, dar ca sa ajunga acolo mai are nevoie de victorii si jocul rezultatele. Antrenorul Paul Codrea a dat deja semnalul mobilizarii ca micuta „Stiinta” sa fie neincapatoare in Vinerea Mare, cand alb-violetii au parte de un adversar ce poate fi mai…

- Politehnica Timisoara a mai facut un pas spre titlul national la feminin. Alb-violetele s-au impus fara probleme, in ciuda vremii, pe „Stiinta”, scor 6-0, in fata celor de la Vasas Femina Odorhei. Banatencele pastreaza avansul fata de campioana „U” Cluj, care s-a impus la limita la Comlosu Mare, scor…

- Naționala feminina de fotbal se reunește duminica pentru pregatirea meciurilor amicale din luna aprilie, programate in perioada 2–12 aprilie. Tricolorele se vor reuni la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia, unde se vor pregati pana in data de 5 aprilie. Trei jucatoare, Teodora Meluta, Cristina Sucila…