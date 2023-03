Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, la Federatia Romana de Fotbal s-a desfasurat, tragerea la sorti a jocurilor din play-offul si play-outul ligii secunde. Aceste meciuri vor stabili echipele care vor promova si vor participa la barajul pentru accederea in Liga 1, respectiv cele care retrogradeaza in Liga 3. CS Minaur Baia Mare…

- Dinamo va juca ultimul meci din sezonul regulat al Ligii a 2-a , impotriva Politehnicii Timișoara, cu „casa inchisa”, toate biletele puse in vanzare fiind epuizate in 24 de ore. In meciul decisiv pentru calificarea in play-off-ul Ligii a 2-a, elevii lui Ovidiu Burca vor fi susținuți din tribune de peste…

- Politehnica Timișoara se indreapta tot mai clar spre ”C” dupa un nou eșec in Liga 2. De aceasta data infrangerea nu e așa o mare surpriza prin prisma adversarului – Politehnica Iași fiind lider dupa succesul de pe ”Știința”, scor 3-1 (2-0). A fost un start lansat, de noi greșeli ale alb-violeților,…

- Politehnica Timișoara are parte maine de o misiune extrem de dificila. Dupa eșecul de la Dumbravița, alb-violeții sunt obligați sa invinga viceliderul Politehnica Iași pentru a mai spera cu șanse reale la salvare. Antrenorul Octavian Benga a fost surprins astazi de comunicatul conducerii clubului, care…

- Politehnica reia maine jocurile din Liga 2 cu o deplasare la conjudețeana CSC Dumbravița. Alb-violeții au neaparat nevoie de victorie pentru a pastra sanse reale la salvare. Dupa numeroasele permutari din iarna exista o doza de optimism, antrenorul Octavian Benga nu se confrunta cu probleme medicale…

- Politehnica Timisoara merge bine in teste, cel putin deocamdata. Dupa succesul la scor cu Sagul, elevii lui Octavian Benga au trecut clar si de Avantul Periam, scor 5-1 (4-1), meci in care gazdele de la Baza 2 au mai testat un tanar strain, dar in care au si debutat pusti din propria pepiniera. Pe o…

- Politehnica Timisoara a disputat azi primul amical al iernii. Alb-violetii au trecut cu 4-0 (3-0) de divizionara „D” Timisul Sag. Divizionara secunda a facut o prima repriza peste asteptari, cu noutatile iernii, inclusiv finlandezul Onni Tiihonen, care a si deschis scorul, fiind deja semnat. Tavi Benga…

