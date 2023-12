Intr-un nou podcast Dialogurile Puterii, Gabriel Avramescu, viitorul prim-vicepreședinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), vorbește despre activitatea ASF, despre prețurile mari ale polițelor de asigurare, dar și despre necesitatea controlului Autoritații. Urmariți interviul asta seara, de la ora 18.00, pe toate platformele online ale ziarului Puterea.ro The post Polițe, control și transparența la ASF. Gabriel Avramescu povestește totul la Dialogurile Puterii appeared first on Puterea.ro .