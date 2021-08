Stiri pe aceeasi tema

- Reluarea producției de Polidin, unul dintre cele mai cunoscute medicamente romanești, folosit pentru stimularea rezistenței antiinfecțioase, a depașit etapa de laborator, a anunțat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara Cantacuzino, sambata, 21 august. Celebrul Polidin, care nu…

- In localuri vor putea intra doar persoane vaccinate, programul de functionare ramanand pana la ora 02.00. Guvernul a adoptat miercuri hotararea cu noile masuri care vor intra in vigoare din 1 august. in curs de actualizare Anunțul inițial al ministrului Sanatații Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila,…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3,2 si, respectiv, 3,8 pe Richter s-au produs vineri dupa-amiaza in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Vrancea, iar cel de-al doilea in Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat ca in aceasta seara s-a produs un nou cutremur in Rominia. Acesta s-a inregistrat in zona seismica Vrancea și a avut magnitudinea de 3,2 de scara Richter.

- Exista o transmitere comunitara a variantei Delta in municipiul Pitești și in comunele invecinate. Anunțul a fost facut de Institutul Național de Sanatate Publica. In acest moment sunt 57 de infectari cu varianta Delta, cu 13 mai multe decat saptamana trecuta, la nivel național. INSP atrage atenția…

- Costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat in primul trimestru din acest an o rata de scadere de 2,58%, fata de trimestrul precedent si o rata de crestere de 5,56% comparativ cu aceeasi perioada din 2020, potrivit datelor publicate vineri de Institutul…