Poli vine cu un punct de la Medias dupa un final nebun de joc

- CFR Cluj a terminat la egalitate meciul cu Astra si trece pe primul loc. Ardelenii au doar 36 de puncte insa, iar FCSB poate sa profite maine, in meciul cu CSU Craiova. Echipa lui Nicolae Dica are 35 de puncte in acest moment.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, si-a exprimat marti speranta ca reuniunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), prevazuta miercuri, va putea pune "un punct final" anchetei asupra otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, relateaza AFP. "Starneste…

- Barcelona ramane neinvinsa in campionatul Spaniei. Catalanii au reușit sa obțina intr-un mod dramatic o remiza pe terenul Sevilliei, scor 2-2. Echipa lui Ernesto Valverde a inscris doua goluri timp de un minut.

- Numarul de clienti pierduti este unul infim - 9.000, de la 3,40 milioane la 3,391 milioane, insa reprezinta un semnal interesant, in conditiile in care si cifrele ANCOM privind portarile indica faptul ca atractivitatea retelei Digi a scazut in 2017. Numarul de clienti care au plecat din reteaua Digi…

- Unul din cele mai lungi procese dintr-un caz de ucidere din culpa, dosarul accidentului rutier petrecut in luna septembrie a anului 2011, la Cumparatura, atunci cand un autoturism Logan MCV al Politiei Rutiere, implicat intr-o urmarire, a fost acrosat de o masina de teren si s-a rasturnat, unul ...

- Mircea Badea se afla la un punct de cotitura, dupa 14 ani petrecuți la pupitrul emisiunii „In Gura Presei”. Dezvaluirile facute in spațiul public despre DNA il fac sa se gandeasca cu alți ochi la cariera sa.

- Cu 3 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. Dupa prima etapa din 2018, lupta pentru ultimele trei locuri care duc in play-off este tot mai complicata. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se lupta pentru titlu de campioana.…

- Cifre si statistici alarmante! Mai exact, populatia Romaniei va ajunge, in cel mult 30 de ani, la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane si jumatate, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite. Același raport care prevede un viitor sumbru al tarii noastre, inclusa…