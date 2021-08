Poli Timișoara, doar remiză cu Buzăul, pe „Dan Păltinișanu”: 1-1 Dupa un inceput catastrofal de campionat, cand a pierdut la Cluj cu 3-0, Poli a sprintat frumos in runda a doua și a invins in deplasare cu 3-1. Erau deci premisele unui nou succes, pe teren propriu de aceasta data, mai ales ca adversara de duminica... The post Poli Timișoara, doar remiza cu Buzaul, pe „Dan Paltinișanu”: 1-1 appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Astra Giurgiu a câștigat la limita, scor 1-0, meciul jucat pe terenul celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc. Partida a contat pentru etapa a doua din Liga 2 la fotbal. Unicul gol al confruntarii a fost marcat de Braila, în minutul 57.Vor avea loc marți:Dunarea Calarasi…

- In județele Timiș, Arad, Bihor, Salaj, Satu Mare, Maramureș, Bistrița Nasaud, Cluj, Hunedoara, CarașSeverin, precum și in zona montana a județului Alba vor fi perioade cu instabilitate atmosferica deosebit de accentuata, fiind emisa o atenționare cod portocaliu . The post Cod portocaliu de vijelie.…

- ASU Politehnica a castigat al treilea joc de pregatire sustinut in aceasta vara. A fost un 2-0 cu retrogradata in „C” CSM Resita, formatia cu sperante la revenirea in „B” sub comanda lui Dan Alexa. Denis Radu si Sebastian Serediuc, jucator sosit la alb-violeti de la CFR Cluj, au marcat golurile gazdelor…

- Hidrologii au emis sambata doua atenționari cod galben de inundații valabile pana la miezul nopții pe rauri din județele Cluj, Alba, Hunedoara și Bihor. The post Cod galben de inundații in mai multe județe, inclusiv din vestul țarii. Ce zone sunt vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Daca la nivelul primului eșalon, inca din startul campionatului s-au așezat clar CFR, FCSB și CSU, la liga a 2-a lucrurile au fost mai complicate. Nu mai puțin de 10 echipe din cele 20 de participante au dorit sa promoveze. Acestea s-au numit Farul, Chiajna, Calarași, U Cluj, Petrolul, Mioveni, Ciuc,…

- Fotbalul din Romania va inregistra o premiera mondiala. Emisiunea tv Microbist de Romania va organiza primul meci de fotbal jucat vreodata pe un banc de nisip. Microbist de Romania este primul reality show din lume facut la suporteri pentru suporteri. Cine va caștiga la capatul seriei de 13 episoade?…

- Timișorenii au deschis rapid scorul, in minutul 16, cand Ivanovici a transformat superb o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri. Blanaru a avut o ocazie uriașa pentru oaspeți la scurt timp, iar CITESTE SI Prima victorie pentru CS Mioveni in play-off-ul Ligii secunde Vereș a restabilit egalitatea…

- Toni Petrea, tehnicianul celor de la FCSB, și-a expus gandurile dupa remiza cu Sepsi Sfantu Gheorghe, 2-2, care ii indeparteaza și mai mult pe roș-albaștri de titlu. CFR Cluj este campioana cu o victorie in meciul cu Botoșani de etapa viitoare SAU cu cel puțin o remiza in ultima runda, cu FCSB.Pentru…