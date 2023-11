Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara are parte de poate cea mai dificila deplasare a toamnei, sambata, pe terenul favoritei seriei – FC Bihor. Un „afis” mare pentru nivelul Ligii 3 si care a atras interes cu multe zile inainte de disputare. Duelul va fi in nocturna pe arena „Iuliu Bodola”, una cu multe amintiri pentru…

- O minora, de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit. Tatal ei a anunțat dispariția la Poliția municipiului Orșova. Barbatul de 50 de ani, este din comuna Eșelnița. El a anunțat ca fiica sa, Ungureanu Florentina-Cornelia, de 16 ani, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai…

- Nu mai puțin de 444 de medalii au fost obținute de sportivii din Bistrița-Nasaud, anul trecut, la competițiile naționale și internaționale la care au participat, potrivit informațiilor furnizate de DJTS BN. Daria Vasilichi, consilier superior tineret la Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Bistrita…

- Autoritațile de la Chișinau, anunța ca din 7 octombrie și pina in prezent 613 pasageri au sosit pe ruta Tel-Aviv - Chișinau, din care 198 sint cetațeni ai Republicii Moldova. Totodata, astazi dimineața, prin dispoziția Prim Ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost activata celula de criza…

- Alexandru Macovei are 38 de ani, 18 ani a locuit in Anglia, dar a decis sa se intoarca acasa, in Iași. La inceput, decizia parea a fi una buna, insa, in cele din urma barbatul a regretat. Tanarul susține ca traiul in Romania este unul greu, mai ales daca nu lucrezi in domenii precum IT sau medicina,…

- FCSB a condus de doua ori pe U. Cluj cu 1-0 și 2-1, dar de fiecare data echipa antrenata de Ioan Ovidiu Sabau a avut puterea sa revina in meci.FCSB a avut cateva șanse bune de a duce scorul la 3-1, dar Compagno& Co. au ratat de fiecare data. U. Cluj a jucat mai bine in repriza secunda,…

- Politia Capitalei cere sprijin pentru gasirea unui copil de 13 ani. Acesta a plecat de acasa joi seara si nu a mai revenit.Vineri, Politia Capitalei a fost sesizata și cere sprijin pentru gasirea unui minor care, joi, a plecat de la adresa de domiciliu din Sectorul 2 și nu a mai revenit pana in prezent,…

- Politistii din Olt cauta un barbat, de 65 de ani, din comuna Daneasa care a plecat de acasa și nu a mai revenit.Ieri, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr.7 Daneasa au fost sesizați de catre un barbat, din Daneasa, ca varul sau, BRICEAG ION, a plecat voluntar de la domiciliu…