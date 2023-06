Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Vlad Mutiu a semnat un nou contract cu FC Hermannstadt pentru inca un sezon. CITESTE SI Surpriza de proporții: Roger Federer a ajuns in Romania / Primele imagini 10:46 1889 Anna Blinkova și Elina Svitolina vor juca finala turneului de la Strasbourg 09:09 32 Ministrul Sportului a pedalat…

- Dinamo va rezolva la inceputul verii interdicția privind transferurile, indiferent de deznodamantul de la baraj, iar printre cei cu care „haita” se va intari se numara fundașul central Ricardo Grigore (ex-FCU Craiova și ex-Petrolul) și mijlocașul lateral Geani Crețu (FC Argeș). Cei doi au fost imprumutați…

- Fostul fotbalist Sorin Paraschiv (41 de ani), acum director sportiv la Chindia Targoviște, nu se teme ca retrogradarea in Liga 2 va duce la un eventual faliment al clubului, dar spune ca aproape tot lotul ramane fara contract la finalul acestei stagiuni. Ținuta in șah de FC Voluntari, 2-2, Chindia a…

- Patrick Popa și Radu Maria, doi puști de 16 ani din academia celor de la Rapid, au semnat primele contracte de profesioniști cu formația giuleșteana. Cel de-al doilea e verișorul lui Ionuț Radu, portarul lui Auxerre și al echipei naționale. „Sunt foarte fericit ca am putut semna acest contract de profesionist…

- Politehnica Timișoara a ramas doar cu șanse teoretice la prinderea locului de baraj inaintea rundei a 5-a din play-out. Alb-violeții au meci (iarași) pe terenul celor de la CSM Slatina, formație care la randul ei ar mai avea un obiectiv – salvarea matematica. Pe langa victorie, elevii lui Paul Codrea…

- FC Argeș, echipa ce a jucat in play-off in sezonul precedent, pare condamnata la retrogradare, alaturi de vecinii de județ, CS Mioveni. Echipa din Trivale are infrangeri pe linie in play-out. Daniel Stanciu, directorul executiv al echipei din Trivale, a vorbit despre situația drastica a echipei. El…

- Politehnica Timișoara nu și-a incheiat socotelile cu Liga 2, cel puțin nu deocamdata. Alb-violeții au dat lovitura in prelungirile jocului de la Slobozia, cu Unirea, scor 2-1, dupa ce s-a conturat o ”dubla” nesperata din partea juniorului in varsta de 17 ani – Fabian Marincu. Putea fi o zi decisiva,…

- Politehnica Timișoara, aproape condamnata, dar demna, dupa un meci in care Dinamo București parea purtata spre un succes de tot și de toate pe arena ”Arcul de Triumf”. ”Cainii” au profitat de clasicele erori din defensiva alb-violeta in acest sezon și au deschis scorul in finalul primei parți. Elevii…