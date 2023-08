Stiri pe aceeasi tema

- FC Voluntari și Rapid se infrunta in aceasta seara, de la ora 21:30, in ultima partida a rundei #4 din Superliga. Duelul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange Sport 1. Vezi aici rezultatele și marcatorii etapei #4 din Superliga! Rapid are ambiții marețe…

- Petrolul Ploiești primește diseara, de la ora 18:15, vizita campioanei Romaniei, Farul Constanța, intr-o partida din runda cu numarul 4 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Prima Sport 2 și Orange Sport 1. Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la 18:15…

- Formatia UTA Arad a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Politehnica Iasi, intr-un meci din etapa a patra a Superligii.A marcat Fabry, in minutul 8, conform Agerpres. UTA Arad: Iacob – D. Rodrigues, Benga, Markov (Stahl ’66), Abeid – Marku, Carp (Freitas ’54) –…

- Poli Iași și Hermannstadt se infrunta azi, de la 18:30, in runda #2 din Superliga. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Orange Sport 1, Prima Sport 2 și Digi Sport 1. Tot ce trebuie sa știi despre Liga 1 Poli Iași - Hermannstadt, live de la 18:30 Live + Statistici Poli Iași - Hermannstadt.…

- Dinamo revine in Superliga și joaca prima partida din noul campionat cu Universitatea Craiova, pe „Arcul de Triumf”. Duelul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Programul + rezultatele primei etape din Superliga live de la 21:30 » Dinamo - Universitatea…

- Antrenorul celor de la FCSB, Elias Charalambous (42 de ani), a vorbit despre posibilitatea ca vicecampioana Romaniei sa joace in Ghencea meciul cu Dinamo, din etapa a doua a Superligii. FCSB - Dinamo (etapa #2 din Superliga) se disputa sambata, 22 iulie, de la ora 21:30. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Juventus primește diseara, de la ora 21:45, vizita celor de la AC Milan, intr-o partida din runda cu numarul 37 din Serie A. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Digi Sport 3, Prima Sport 3 și Orange Sport 3. ...