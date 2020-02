Poli Iaşi – „U“ Craiova 2-3. Se îngroașă gluma în Copou „U“ Craiova disputa astazi, de la ora 20.00, in Copou, partida contra formației Poli Iași, din etapa a 25-a din Liga 1. Cu un succes in aceasta seara, trupa lui Corneliu Papura s-ar apropia la doar trei lungimi de liderul CFR Cluj, adversar pe care il va intalni etapa viitoare, chiar pe „Ion“ Oblemenco. min. 70. Gol Poli Iași. De Iriondo a punctat pentru Iași cu un voleu din centrul careului. Se ingroașe gluma in Copou! min. 67: A doua inlocuire la Craiova. Bogdan Vatajelu il schimba pe Andrei Ivan min. 65: Parada de excepție a lui Pigliacelli. Omoh a trimis extrem de periculos, din lovitura libera,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „U“ Craiova disputa astazi, de la ora 20.00, in Copou, partida contra formației Poli Iași, din etapa a 25-a din Liga 1. Cu un succes in aceasta seara, trupa lui Corneliu Papura s-ar apropia la doar trei lungimi de liderul CFR Cluj, adversar pe care il va intalni etapa viitoare, chiar pe „Ion“ Oblemenco.…

- Manchester City a primit interdicția de a mai participa in Champions League in urmatoarele doua sezoane din partea UEFA, pentru incalcarea fair-play-ului financiar. Anunțul a fost facut de ziarul englez „ The Guardian ”. In plus, clubul de pe Etihag Stadium a primit și o amenda usturatoare, de 30 de…

- Fundașul stanga Ionuț Panțaru (24 de ani) va absenta cel puțin pana la startul play-off-ului, dupa ce a suferit o accidentare grava și se alatura lui Ovidiu Popescu pe lista indisponibililor de la FCSB in februarie. FCSB joaca azi, de la 20:00, contra celor de la FC Voluntari, intr-un meci restanța.…

- Min. 79, 3-1: Andrei Ivan a marcat un gol superb, șutand cu dreptul, de pe partea stanga, la colțul lung, sub bara. Portarul a ramas „masca“ Min. 70: jucatorii Universitații s-au mai apropiat de doua ori periculos de poarta adversa, dar finalizarile au lasat de dorit. Min. 60: Mihaila a șutat slab de…

- min. 63: circulatia balonului este mult mai buna. Alb-albastrii s-au apropiat de doua periculos de poarta adversa. min. 60: Universitatea Craiova a operat si ea modificari in lot. Au intrat: Pigliacelli – 27. Martic, 15. Cosic, 26. Acka, 30. Mațel – 16. Nistor, 8. Mateiu, 10. Cicaldau – 9. Ivan, 7.…

- Nicolae Grigore, antrenorul secund de la Rapid, susține ca formația giuleșteana e in tratative cu Alexandru Ionița (25 de ani), jucator imprumutat de CFR Cluj la CS Universitatea Craiova. „Știu ca sunt discuții pentru transferul lui Andrei Ionița. Pancu il vrea, la fel și jucatorul iși dorește sa vina…

- Min. 84: Roman a șutat departe de poarta dintr-o poziție buna. Min. 83: galben pentru Ebralidze. Min. 81: Craiova ataca in valuri. Ultima ocazie i-a aparținut lui Roman, care a reluat cu capul, peste poarta, o centrare a lui Mațel. Min. 78: schimbare la Voluntari: a ieșit Gorobsov și a intrat Balaur.…