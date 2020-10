Poli Iași, învinsă la scor de forfait de Sepsi, în Liga I Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe Politehnica Iasi cu scorul de 4-1 sambata, in deplasare, intr-un meci din etapa a 7-a a Ligii I.Golurile covasnenilor au fost marcate de Admir Bajrovic (24), Gabriel Vasvari (34 – penalty), Rachid Bouhenna (39) și Manuel De Iriondo (90, autogol). Golul de onoare al iesenilor a fost inscris de Doru Popadiuc (54).In urma acestei victorii, Sepsi acumuleaza 12 puncte și urca pe podium, in clasamentul provizoriu. Din cauza problemelor medicale cu care se confrunta jucatorii de la Poli Iași, gruparea moldava a avut doar trei reserve. Caseta tehnica Poli Iasi:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

