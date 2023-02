Stiri pe aceeasi tema

- In zona montana a județelor Bihor, Brașov, Caraș-Severin, Dambovița, Gorj, Hunedoara, Maramureș precipitațiile sunt sub forma de ninsoare, anunța centrul Infotrafic al Poliției. Nu sunt drumuri sau autostrazi cu circulația inchisa din cauza condițiilor

- COD PORTOCALIUInterval de valabilitate: 17 ianuarie, ora 22 – 18 ianuarie, ora 14Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului, cantitați insemnate de precipitațiiZone afectate: la altitudini de peste 1800 m in Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali și la altitudini intre 1500 m și 1800…

- Aministrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de Cod roșu de viscol puternic in Carpații Meridionali, pentru 10 județe, incepand de marți seara. De asemenea, sunt in vigoare și coduri portocaliu și galbene de vreme rea, in acest caz avertizarile afecteaza aproape jumatate de țara. COD PORTOCALIUInterval…

- IMPORTANT, conducatorii auto sa adapteze viteza la condițiile de trafic și de drum, Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca este semnalata ceața, fenomen meteo care reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri sub 50 de metri, pe mai multe drumuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe mai multe artere rutiere de pe raza judetelor Arges, Olt, Dolj, Caras Severin, Constanta, Tulcea, Calarasi, Giurgiu si Teleorman, ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, pe alocuri chiar sub 50 de metri.…

- Se circula in condiții de iarna. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca in aceasta dimineața nu erau semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Sunt semnalate precipitații…

- Suprafata totala afectata de seceta comunicata pana joi este de 1.044.130 hectare, in 37 de judete si municipiul Bucuresti, a informat Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit Agerpres. Principalele culturi de toamna afectate de seceta sunt cele de grau, triticale – 189.339 ha, orz, orzoaica,…