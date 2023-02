Stiri pe aceeasi tema

Ciclistul elvetian Marc Hirschi, unul dintre ''locotonentii'' liderului sloven Tadej Pogacar in cadrul echipei UAE Emirates, a suferit o fractura la antebratul drept in urma unei cazaturi si va lipsi cel putin doua luni din competitie, a anuntat, joi, gruparea, citata de AFP, potrivit Agerpres.Hirschi,…

Ciclistul italian Diego Ulissi (UAE Emirates) a castigat, marti, etapa a patra a Turului Omanului, desfasurata pe un traseu de 204,9 km, intre Izki si Yitti Hills, potrivit Agerpres.Ulissi, cronometrat cu timpul de 4h36min48sec, i-a devansat la sprint pe francezul Axel Zingel (Cofidis) si pe olandezul…

Ciclistul sloven Tadej Pogacar, dublu campion in Turul Frantei (2020, 2021), a revenit in competitie cu o victorie, reusind sa se impuna luni in cea de-a doua editie a cursei "Clasica Jaen Paraiso Interior", desfasurata in provincia spaniola Andaluzia, informeaza EFE, potrivit Agerpres.

Ciclistul american Matteo Jorgenson (Movistar) a trecut la sefia Turului Omanului, dupa ce a castigat, luni, etapa a treia, desfasurata pe un traseu de 151,8 km, intre Al Khobar si Jabal Hatt, potrivit Agerpres.

Ciclistul belgian Tim Merlier, component al echipei Soudal, a castigat prima etapa a Turului Omanului 2023, desfasurata sambata intre Al Rustaq si Centrul de conventii si expozitii din capitala Muscat, pe distanta de 147 km, informeaza EFE.

Ciclistul german Phil Bauhaus (Bahrain Victorius) a castigat prima etapa din Tour Down Under, desfasurata, miercuri, in sudul Australiei, pe distanta de 149,9 km, in jurul localitatii Tanunda, informeaza EFE, potrivit news.ro.

Directorul general al Vodafone, Nick Read, a anuntat luni ca va demisiona la finalul lunii, transmite Reuters.

Echipa FCU 1948 Craiova a invins sambata, in deplasare, scor 2-0, echipa CS Universitatea Craiova, intr-un meci al etapei a 19-a din Superliga, potrivit news.ro.