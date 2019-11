Stiri pe aceeasi tema

- Cei trei au ajuns la Penitenciarul Rahova puțin dupa ora 17.00 și nu au facut declarații. Ei au venit cu cadouri pentru Liviu Dragnea. Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, i-a dedicat fostului presedinte PSD, aflat in inchisoare, si o poezie de dragoste scrisa de poeta britanica Elizabeth…

