Poeţii din peluze Petrolul poate reprezenta, oricand, subiect de carte! Sunt, de altfel, cateva lucrari de specialitate despre istoria acestui club, care, sambata, a inceput un nou „capitol” din viata sa – incercarea de a reveni in Liga I dupa ce a plecat din esalonul 4 judetean – bifand, an de an, cate un „etaj” urcat! Nu pare a fi, insa, deloc „armonie” in tribune, iar atmosfera este cu mult sub cea de la „inceputuri”! Chiar din etapa I, „tinta” suporterilor a devenit presedintele executiv Cristi Vlad, caruia i s-au „dedicat” versuri, lozinci si bannere, intr-una dintre peluze „atacurile” fiind imposibil de reprodus,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

