- Cați bugetari are Romania: Numarul de angajați de la stat platiți din bani publici. Unde sunt cele mai multe posturi Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2023, de 1.278.995, cu 307 mai multe comparativ cu luna precedenta si cu 14.152 peste numarul…

- 3 lucruri pe care trebuie sa le știi daca vrei sa iți montezi fotovoltaice in 2023 Daca 2022 a produs multa neliniște in randul consumatorilor din cauza crizei energetice, reprezentanții ENSYS, unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme fotovoltaice la cheie din Romania, se așteapta ca anul…

- Parlamentul European (PE) se pregateste sa adopte saptamana viitoare, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro nerambursabile, Romania urmand sa beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro in vederea finantarii de proiecte in domeniul…

- „Pentru ca, din pacate, la noi cand intri intr-o instituție publica, cu foarte puține contraexemple, parca ești cel puțin angajat daca nu direct sluga funcțiomarului public. Asta e o mare problema in Romania. Acum o sa ma injure o mulțime de funcționari, dar eu, va spun, nu cred ca sunt funcționari…

- Primarii si presedintii de consilii judetene care gestioneaza proiecte din fonduri externe nerambursabile vor primi un spor majorat la 50% de la 25%, a anuntat marti ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, la briefingul de la finalul sedintei de Guvern, informeaza AGERPRES . „Bugetul…

- TVR a depus o plangere penala pe numele lui Cristian Oprean, cel care a coordonat delegația Televiziunii Romane in Qatar, la Campionatul Mondial de Fotbal. Oprean a cumparat peste 700 de bilete in numele TVR, fara a fi mandatat in acest sens, și le-a vandut mai departe. CONTEXT: Un cetațean a reclamat…

- Pana in prezent, inspectorii DGAF au identificat aproximativ 48 milioane euro omiși de la declarare Intr-un context internațional in care piața de criptomonede este lovita de numeroase scandaluri, observam ca aceste operațiuni ajung in atenția anchetatorilor inclusiv in Romania. Una dintre cele mai…

- Conducatorii instituțiilor sau funcționarii care nu și-au facut treaba nu vor mai plati amenzile pentru fiecare zi in care nu au pus in aplicare decizia instanțelor, amenzile urmand sa fie platite de instituție, arata reprezentanții USR intr-un comunicat de presa. E vorba despre un proiect de lege depus…