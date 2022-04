Stiri pe aceeasi tema

- Directorul retelei feroviare ucrainene, Oleksandr Kamisin, a declarat ca o racheta a lovit pentru a doua zi consecutiv un pod feroviar si rutier care leaga orasul-port Odesa de partea de sud-vest a Ucrainei, relateaza CNN, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii Odesa un pod peste Nistru a fost puternic avariat, dupa cum a anunțat Anton Gerașcenko, consilier in cadrul ministerului ucrainean de Externe. Accesul la o parte din regiunea Odesa se va putea face doar de-a lungul graniței cu Republica Moldova daca…

- Armata rusa anunta sambata ca a vizat, cu ”rachete de inalta precizie”, un depozit important de armament - livrat fortelor ucrainene de catre Statele Unite si state membre ale Uniunii Euroepne (UE) - in apropiere de Odesa, in sudul Ucrainei, relateaza AFP.

- Explozii puternice in portul Odesa din sudul Ucrainei au fost raportate duminica dimineața, conform BBC. Un martor a declarat pentru Reuters ca a vazut și fumul exploziilor. Ar fi fost lovite depozite de combustibil și de armament cu rachete de croaziera Kalibr. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rușii au lansat din nou un atac cu rachete pe teritoriul Ucrainei. De data aceasta au lovit un depozit de petrol din regiunea Rivne, a fost anunțat guvernatorul regiunii Rivne, Vitaliy Koval. In regiune Rivne se afla și una dintre centralele nucleare ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai…

- Rusia anunța ca a lovit cu rachete de croaziera o unitate militara din regiunea Rivne a Ucrainei. Este vorba despre o zona din nord-vestul țarii care pana in prezent nu a fost vizata de atacurile armatei ruse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Sunt informații noi, cu totul ingrijoratoare, in privința situației din Ucraina. In cea de-a șasea zi de la izbucnirea razboiului s-au aflat vești despre un atac cu rachete rusești in regiunea Odesa, din sud-vestul Ucrainei. Armata rusa a lansat, in dimineața acestei prime zile din luna martie, un atac…

- Un atac cu rachete a vizat o unitate militara din apropierea satului Loșinovka, raionul Izmail, regiunea Odesa. Despre aceasta a anunțat primarul din Izmail, Andrei Abramcenko, scrie Unian. Acesta nu raporteaza despre consecințele bombardamentelor, numarul de raniți și morți sau despre pagubelor…