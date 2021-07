POD PRĂBUȘIT, în județul Teleorman: 4 victime Un pod care trecea peste raul Vedea, in localitatea Orbeasca de Sus, s-a prabușit. Potrivit primelor informații, 4 persoane au fost ranite. La fața locului intervin 4 echipaje SAJ, o autospeciala de transport victime multiple și o descarcerare.Podul metalic peste raul Vedea a fost inaugurat in 1905, fiind primul pod de acest gen construit in zona. Structura are o lungime de peste 90 de metri, fiind construit din beton, in componența sa de rezistența intrand și metalul. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

