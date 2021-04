Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 5.593 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, fiind efectuate peste 38.000 de teste, a informat, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Acestea sunt cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, precizeaza sursa citata. Pana…

- Alpinistul Horia Colibasanu a anuntat ca incepe calatoria spre Nepal, Himalaya, unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in 2019, si anume deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri, de 8.167 metri. Colibasanu este primul sportiv de performanta din Romania care s-a vaccinat impotriva…

- Alpinistul Horia Colibasanu a plecat joi spre Nepal unde planuieste sa continue proiectul ambitios inceput in anul 2019: deschiderea unei rute noi spre varful Dhaulagiri (8.167 m) in Himalaya. Din echipa expeditiei pe Dhaulagiri fac parte trei alpinisti cu experienta: Horia Colibasanu…

- Colegiul Medicilor din judetul Bihor s-a autosesizat dupa ce medicul Flavia Grosan a afirmat ca a vindecat 1.000 de persoane bolnave de COVID cu un antibiotic, in cabinetul ei privat, și ca tratamentele din spitale duc la decesul pacienților. „Obiectivul meu de la inceputul pandemiei a fost ca niciun…

- Varsta medie a femeilor din Uniunea Europeana care au devenit pentru prima data mame a crescut gradual in ultimii ani si s-a situat la 29,4 de ani in 2019. Datele au fost publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In perioada 2015 – 2019, cea mai importanta modificare a varstei medii a…

- Procurorii care ancheteaza incendiul de la Matei Balș, in care au murit cinci persoane, au declarat ca din primele informații, dupa izbucnirea focului s-au produs doua explozii ale unor tuburi de oxigen. Procurorul Alexandru Anghel de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat vineri seara…

- Este ger in Romania pana miercuri. Noaptea trecuta termometrele au indicat mult sub zero grade. Conform AGERPRES , noaptea trecuta au fost -21,5 grade celsius la Balea Lac. Este record de temperatura negativa. “Temperatura minima a fost azi-noapte minus 21 cu 5 grade, la Balea Lac, (anterior – n.r.)…

- In primele 11 luni din acest an, UE a inregistrat un excedent al balantei comerciale de 187,2 miliarde euro, fata de un plus de 169,4 miliarde euro in perioada similara din 2019, in timp ce zona euro a raportat un excedent de 205,4 miliarde euro, de la un plus de 198,4 miliarde euro. In perioada ianuarie…