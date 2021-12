Stiri pe aceeasi tema

- În societatea noastra se discuta din nou despre creșterea impozitelor. Înca o data, în masura în care ne referim la impozitul pe venit, unul dintre motivele invocate pentru creșterea impozitului respectiv și pentru revenirea la un sistem progresiv este așa numita justiție sociala…

- Aproape 9 din 10 romani considera ca schimbarile climatice sunt reale, conform unui nou sondaj sociologic realizat de UNSAR impreuna cu IRES. Rezultatul este similar cu cele din ultimii 2 ani, semn ca romanii sunt conștienți și continua sa fie preocupați de schimbarile climatice și de efectele acestora.…

- Pandemia de COVID-19 a afectat serios economia Romaniei, de aceea, companiile susțin ca nu vor mai rezista la inca un lockdown. Primul lockdown, instituit in primavara anului 2020 de autoritați, s-a soldat cu un impact puternic nu doar asupra vieții sociale, dar și asupra activitații antreprenoriale.…

- Intrebat despre impunerea unei carantinari totale in Romania, Raed Arafat a raspunsca „nu este un scenariu care s-a luat in acest moment in discutie. Am luat masurile pe care le avem acum, care sunt destul de serioase daca se aplica si vedem ca totusi am ajuns la un platou, sa vedem daca tine si daca…

- Intrebat despre impunerea unei carantinari totale in Romania, Raed Arafat a raspunsca „nu este un scenariu care s-a luat in acest moment in discutie. Am luat masurile pe care le avem acum, care sunt destul de serioase daca se aplica si vedem ca totusi am ajuns la un platou, sa vedem daca tine si daca…

- Expertul a spus ca singura soluție pe care o mai putem aplica este un lockdown în România, fie carantinarea orașelor, fie a întregii țari. „Vad doar doua variante: un lockdown soft în care sa intre toate orașele mari, pentru…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat ca, marți, autoritațile din Romania vor activa Mecanismul de protectie civila al UE in vederea achizitionarii medicamentului Tocilizumab, folosit in tratarea cazurilor de COVID-19. „Problema activarii Mecanismului de protectie…

- Judetul Brasov va reintroduce portul obligatoriu al mastii de protectie, in spatiul public. Cel putin, asa a anuntat prefectul Brasovului, Mihai Catalin Vasii. El a zis ca purtarea obligatorie a mastii de protectie va fi reintrodusa in zonele cu potential de aglomerare din localitati si pe o raza de…