Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3.000 de spectatori au participat la cea de a treia ediție a Festivalului de Film Romanesc din Washington, intitulat “Reinventing Realism — New Cinema from Romania”, festival devenit cel mai mare eveniment de promovare a cinematografiei naționale derulat in spațiul nord-american. In acest…

- Aprovizionarea cu gaze naturale a Europei a suferit o a treia lovitura in 48 de ore, ceea ce a dus la creșterea prețurilor cu 42% fața de nivelul de la inceputul saptamanii, scrie CNN. Gigantul energetic italian ENI a anunțat miercuri ca Gazprom, producatorul de stat de gaze din Rusia, iși va reduce…

- O nava de razboi americana, USS Gravely, a acostat marți (7 iunie) in orașul-port Gdynia, la Marea Baltica, in nordul Poloniei, in ceea ce a fost descris de oficiali drept o demonstrație de sprijin pentru țara in timp ce razboiul continua intens in țara vecina, Ucraina. „Acest gest este menit sa transmita…

- Iulia Vantur, care are 41 de ani, se bucura de o cariera la Bollywood, sub indrumarea lui Salman Khan. Vedeta a surprins acum cu cel mai recent anunț: revine in televiziune. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera de succes și acolo, e cantareața, urca pe scena și…

- Prețurile petrolului au atins cel mai mare nivel din ultimele doua luni, deoarece comercianții anticipeaza un acord cu intarziere pentru limitarea importurilor rusești de petrol catre UE, alaturi de alți factori, cum ar fi o redresare a cererii in China, pe masura ce restricțiile pandemice se usureaza,…

- Cea mai mare parte a comunitații internaționale refuza sa urmeze Statele Unite și aliații sai in transformarea Rusiei intr-o țara izolata din cauza operațiunii sale militare speciale in Ucraina. Aceasta opinie a fost exprimata intr-un comentariu comun publicat miercuri de ziarul Politico, de colaboratorii…

- Republica Moldova va avea un nou ambsador in Statele Unite. Viorel Ursu, un reprezentant al societații civile cu master in drept european il va inlocui pe Eugen Caraș, aflat in aceasta funcție inca de pe timpul guvernului Chicu. Potrivit responsabililor de la Externe aunumirea noului ambasador la Washington…

- Statele Unite observa ca armata rusa a inceput reducerea activitatilor militare la periferia orasului Kiev si retragerea unor unitati tactice, afirma oficiali de la Washington, imediat dupa ce Rusia a anuntat aceasta decizie.