Poate fi tratat guturaiul cu inhalația? Dupa o serie de cercetari, medicii au ajuns la concluzia ca aceasta metoda este cea mai periculoasa pentru copii si poate duce la arsuri grave. Insa din cauza aburului rar cine sufera – cel mai frecvent copiii si adolescentii suporta arsuri din cauza faptului ca se rastoarna vasul cu apa fierbinte. In zona de risc sint șoldurile, genunchii, abdomenul și zona inghinala, iar ca rezultat tratament Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Hamcerca, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Tulcea.Explozia urmata de…

- La fața locului s-au deplasat pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD, lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Hamcerca, dar și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanța Tulcea.Explozia urmata de…

- Un barbat a fost transportat duminica dupa-amiaza la spital, dupa ce a suferit arsuri in urma unui incendiu izbucnit in apartamentul in care locuieste, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Incendiul, a carui cauza de producere este in curs de stabilire, a izbucnit…

- IKEA indeamna toți clienții care dețin farfurii, boluri și cani Heroisk sau Talrika sa nu le mai foloseasca și sa contacteze IKEA pentru rambursare integrala, arata Mediafax. Compania retrage retrage de pe piața farfuriile, bolurile și canile Heroisk și Talrika, intrucat acestea se pot sparge…

- Un tanar in varsta de 27 de ani din orasul Viseu de Sus si-a dat foc dupa ce a turnat benzina pe el, a informat, in noaptea de duminica spre luni, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Potrivit acesteia, politistii din Viseu de Sus au fost sesizati, prin apel telefonic, de o femeie…

- Medicul Gabriela Eminovici, sefa sectiei Cardiologie a Spitalului Clinic de Urgenta Sibiu, a murit, joi, din cauza unei forme grave de Covid-19. Dr. Eminovici era suceveanca, iar prietenii de aici și foștii colegi au primit ca un trasnet vestea morții Gabrielei Icușca, așa cum o știau din școala. ...

- ​Huawei a lansat magazinul sau online în România, pe el fiind la vânzare telefoane, tablete, laptop-uri, caști, routere, ceasuri smart, monitoare, difuzoare și accesorii. Pentru Huawei, 2020 a fost un an foarte greu, din cauza sancțiunilor impuse de SUA, iar în primele trei luni…

- Inca 17 moldoveni au murit din cauza noului coronavirus. Astfel, bilantul deceselor provocate de COVID-19 in Moldova a ajuns la 5762.Potrivit Ministerului Sanatații, victimele aveau varstele cuprinse intre 60 și 84 de ani. Acestea sufereau și de alte boli.