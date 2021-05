Stiri pe aceeasi tema

- Actrita americana Glenn Close, de opt ori nominalizata la premiile Oscar, a vorbit într-un nou serial produs de Apple TV+, intitulat "The Me You Can't See", despre trauma cu care a trait timp de mai multe decenii, dupa ce si-a petrecut copilaria într-un cult religios, conform…

- A trecut deja un an de cand Harry și Meghan Markle au plecat din familia regala și s-au mutat in Los Angeles. Muzeul Madame Tussauds a mutat figurinele ducilor din zona dedicata membrilor familiei regale, direct in secțiunea vedetelor de la Hollywood.

- Un serial documentar produs de printul Harry si Oprah Winfrey va avea premiera in luna mai. Serialul „The Me You Can’t See” va avea loc pe 21 mai, pe Apple TV Plus. Potrivit Variety, Winfrey si Harry vorbesc in serial despre sanatatea mintala si emotiile care apar in anumite situații. In serial vor…

- Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al casei regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor Archie, relateaza Reuters si AFP. "Nu suntem deloc o familie rasista", a afirmat…

- Prezentatoarea TV Oprah Winfrey a clarificat cuvintele soției prințului prințului Harry, Meghan Markle, despre manifestarile rasismului in randul membrilor familiei regale. Potrivit acesteia, culoarea copilului nenascut al cuplului nu o ingrijora pe regina Elisabeta a II-a și nici pe soțul ei, prințul…

- Meghan, sotia printului Harry, a acuzat familia regala britanica de rasism, de proliferarea unor minciuni si ca a impins-o la un pas de sinucidere, intr-un interviu exploziv de doua ore acordat duminica seara jurnalistei de televiziune Oprah Winfrey, care pare sa aiba potentialul de a zdruncina serios…

