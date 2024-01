Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea mandat prezidential, relateaza Reuters. Candidatul prezidential al Partidului Democrat Progresist…

- Anul trecut, China si Rusia au schimbat bunuri si servicii in valoare de 240,1 miliarde de dolari, in crestere cu 26,3% pe un an, potrivit autoritatilor vamale chineze.Beijingul si Moscova isi stabilisera obiectivul anual la 200 de miliarde de dolari, ceea ce era deja un record.China si Rusia si-au…

- Forțele aeriene americane planuiesc sa reactiveze o baza aeriana construita pe o insula din Pacific de unde Statele Unite au lansat atacurile nucleare asupra Japoniei, scrie CNN. Washingtonul cauta sa iși diversifice in acest mod opțiunile militare pe care le are la dispoziție in cazul izbucnirii unui…

- Presedintele SUA Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au restabilit miercuri un dialog care era in asteptare de un an, dar si-au expus si diferendele, in special in ceea ce priveste Taiwanul, relateaza AFP. Presedintele american a afirmat, la incheierea unei conferinte de presa, menita sa salute…

- Un nou sondaj internațional publicat astazi de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR) exploreaza atitudinile opiniei publice fața de viitoarea ordine mondiala, inclusiv puterea Chinei, situația Occidentului și sprijinul global pentru Ucraina. Temele principale ale sondajului includ: * Atitudinile…

- Presedintele american Joe Biden se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping miercuri, 15 noiembrie, in „regiunea San Francisco”, au confirmat importanti oficiali americani sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. „Scopul nostru va fi sa incercam sa luam masuri care sa stabilizeze relatia intre Statele…

- China este „singurul rival care are vointa si din ce in ce mai mult capacitatea de a modifica ordinea internationala”, susțin SUA. Dar Beijingul spune, la randul sau, ca Washingtonul duce o politica de „limitare si incercuire” impotriva Chinei. Un raport publicat, joi, de Departamentul Apararii de…