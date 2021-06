Stiri pe aceeasi tema

- Suma de 230 de milioane de euro este prevazuta in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru constructia a 140 de crese in Romania, a anuntat joi ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, potrivit agerpres.ro. In total, el a precizat ca este vorba…

- Peste 1.300 de blocuri de locuinte din intreaga tara vor fi reabilitate prin intermediul unui fond special prevazut in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), a anuntat joi ministrul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila. El a precizat ca este vorba despre trei fonduri…

- Premierul Florin Cițu, vicepremierii Dan Barna și Kelemen Hunor și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene Cristian Ghinea prezinta, miercuri Planul Național de Redresare și Reziliența, trimis oficial la Bruxelles luni. Forma finala transmisa Comisiei Europene a planului a fost publicata și…

- „Deficit de 16,7 miliarde de lei” in sistemul de pensii din Romania Ministrul Muncii, Raluca Turcan. FOTO: https://www.facebook.com/RalucaTurcan. În sistemul de pensii din România exista în prezent un deficit de 16,7 miliarde de lei, iar pericolul este ca în…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei din Romania, Cseke Attila, a anuntat construirea a cel putin 200 de crese din Planul National de Redresare si Rezilienta, in valoare de 370 de milioane de euro.

- O “taiere” importanta – 1,1 miliarde de euro din 4,4 miliarde de euro – ar putea afecta proiectul “Romania educata” pentru finanțarile prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), susțin surse oficiale citate de Hotnews.ro. Potrivit surselor citate, din afara sistemului de educatie s-ar fi…

- “Masurile care au fost adoptate anul trecut au fost cele corecte, pe latura administrarii fiscale si din perspectiva colectarii veniturilor, pentru ca au tinut in viata sectoare de activitate afectate direct, dar si indirect. In primul trimestru avem incasari cu 14% mai mari decat in anul 2019, in conditiile…