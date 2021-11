PNL a votat pentru inceperea negocierilor cu PSD in vederea formarii unui nou Guvern. Scor 48-22 in BNP anunșa Romania tv. O serie de discutii tensionate au avut loc in PNL in ultimele zile, in contextul deciziei cu privire la partenerul de guvernare cu PSD sau USR, au declarat surse din cadrul partidului și pentru News.ro. Astfel, presedintele Klaus Iohannis preseaza partidul pentru o alianta cu PSD, mai multi lideri PNL spunand ca au fost sunati de seful statului in acest sens.