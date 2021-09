Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu va merge in Parlament cu ministri PNL și UDMR și spune ca aceasta este singura soluție in cazul in care USR PLUS nu renunța la moțiunea de cenzura. Cițu recunoaște ca nu ar mai putea sa stea la aceeași masa cu USR PLUS dupa ce aceștia au incercat sa dea jos Guvernul, […] The post…

- Ludovic Orban a declarat, marți, la Ialomiția, unde și-a prezentat moțiunea pentru șefia PNL, ca Parlamentul a imbunatațit proiectul legii consumatorului vulnerabil și l-a adoptat atat de repede, pentru ca termenul de aplicare dat in proiectul guvernului era 1 septembrie 2022: „Culmea e ca vine premierul…

- Deputatul USR PLUS Iulian Bulai a transmis, miercuri seara, ca ”Florin Cițu trebuie sa plece” și ca va vota o moțiune de cenzura. “Este impardonabil gestul de remaniere a lui Stelian Ion. Lupta anticorupție este sabotata din guvern. PNDL nu trebuie avizat. Voi vota o moțiune de cenzura impotriva lui…

- UPDATE Ciprian Dobre, susținut de Florin Cițu, a castigat alegerile pentru presedintia organizatiei judetene a PNL Mures la o diferenta de trei voturi de contracandidatul sau Cristian Chirtes. Ludovic Orban a afirmat, sambata, la Mures, ca membrii PNL il cunosc, stiu cine este si ce poate și a precizat…

- Proiectul, care a fost votat la finele lunii iunie de senatorii USR-PLUS, PSD si UDMR prevede ca in cazul neocuparii prin concurs a posturilor de directori de scoli, cei interimari sa fie numiti de catre consiliile de administratie ale unitaților de invațamant si nu de inspectoratele scolare. Președintele…

- A fost potop in județul Cluj, iar localitatea Ocolisel a fost maturata de o viitura. Un barbat a ramas sechestrat in mașina pentru ca nu a mai putut inainta din cauza potopului. A reușit sa se autoevacueze. Autoritațile au emis mesaje Ro-Alert de vreme deosebit de severa in mai multe localitați din…

- Unul dintre liderii marcanți ai PNL, Virgil Guran, a declarat, la emisiunea Decisiv, moderata de Catalina Porumbel la Antena 3, ca premierul Florin Cițu va trebui sa dea explicații in forurile statutare ale PNL pentru schimbarea lui Alexandru Nazare de la Finanțe. Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu,…

- Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica un proiect de lege care aduce sancțiuni mult mai aspre pentru persoanele care ard ilegal deșeuri. Proiectul prevede pedepse cu inchisoarea de pana la 3 ani, dar și amenzi de jumatate de milion de lei. Proiectul de lege prevede faptul ca inspectorii Garzii…