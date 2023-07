Stiri pe aceeasi tema

- Comuna Uda, prin satul Romana și satul Chirițești, este beneficiara a doua contracte semnate, miercuri, 12 iulie, de primarul Dumitru Dragușin in cadrul programului „Anghel Saligny”. Alimentarea cu apa nu va mai fi o problema in cele doua sate din comuna Uda, iar locuitorii vor putea beneficia de apa…

- In an preelectoral deja incep framantarile politice care-i zbuciuma mai ales pe acei primari care se considera vaduviți la alocari de fonduri, și care vor trebui sa iasa in fața oamenilor pentru a da explicații pentru lipsa realizarilor.

- Cei doi minori, de 14 și 15 ani, care au disparut din Cluj-Napoca, au fost gasiți in Teleorman. In cursul serii de duminica, 11 iunie, polițiștii i-au identificat pe cei doi minori, in varsta de 14 și 15 ani, plecați voluntar la data de 10 iunie a.c., in județul Teleorman.Polițiști urmeaza sa stabileasca…

- Un accident in care au fost implicate o locomotiva și o mașina a avut loc in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Botoroaga, județul Teleorman. O fata de 15 ani a murit, iar alți patru tineri au fost transportați la spital.

- SCM Politehnica s-a salvat de la retrogradare dupa ce a obtinut doua victorii in doua zile la Alexandria, in turneul de promovare/mentinere in elita handbalului intern. Ieri, alb-violetii au invins gazda din Teleorman iar astazi au trecut de formatia din Fagaras, scor 36-28, ambele adversare fiind divizionarele…

- Eveniment Un tanar a ajuns la spital dupa ce s-a urcat pe bara transversala a unei porți de fotbal și a cazut cu ea mai 13, 2023 20:17 Sambata, 13 mai, ora 18.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, de catre un cetațean cu privire la faptul ca, pe…

- Cum Guvernul a amanat inghețarea angajarilor la stat pentru 15 mai, instituțiile se inghesuie care mai de care sa mai prinda ceva angajați pe posturile vacante. Iata acum, o importanta structura din peisajul siguranței publice scoate la concurs mai multe posturi. Astfel, DIICOT va organiza concurs…

- Salariul mediu a ajuns anul acesta in ianuarie in Bistrița-Nasaud la 3.372 de lei. Intr-un an, acesta a crescut cu aproape 500 de lei. In ciuda creșterii, ramane cel mai mic salariu mediu din regiune. Potrivit zf.ro , salariul mediu in Bistrița-Nasaud este 3.372 de lei. In ultimul an, acesta a crescut…