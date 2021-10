PNL și PSD nu vor desființarea pensiilor speciale pentru primari. Au votat împotriva proiectului USR din Comisia Juridică Comisia juridica din Camera Deputaților a votat joi, 14 octombrie, raportul de respingere a proiectului USR, pentru abrogarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, președinților și vicepreședinților de consilii județene. PNL și PSD arata astfel ca nu vor desființarea pensiilor speciale, acuza Ionuț Moșteanu. Raportul de respingere a proiectului de lege a fost votat de 15 deputati. Șase au votat impotriva si doi s-au abtinut. Camera Deputatilor este prima camera sesizata in cazul acestui proiect de lege. Liderul deputaților USR, Ionuț Moșteanu, a acuzat PNL ca voteaza cot la cot cu PSD și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

