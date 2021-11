Stiri pe aceeasi tema

- Negocierile pe marginea programului de guvernare dintre PNL și PSD vor continua duminica, a anunțat președintele PNL Florin Cițu. „Mai discutam și maine”, a spus Florin Cițu la finalul intalnirii pe care a avut-o sambata cu reprezentanții PSD. Intrebat ce capitole de negocieri au fost inchise, liderul…

- PNL, PSD și UDMR continua negocierile pe programul de guvernare, dar nu au gasit un premier, nu au o structura clara a guvernului și nici nu s-au înțeles înca în cazul domeniilor sensibile. Intenția de a merge la președintele Klaus Iohannis cu un singur nume de premier nu s-a…

- "Sunt capitole - Finante, Munca, Justitie, Economie, mai e putin si la Sanatate si cam acestea ar fi. (...) Eu sper sa inchidem astazi capitolul pe programul de guvernare si dupa aceea sa incepem protocolul si discutiile pe ministere si pe functia de premier", a afirmat Florin Citu, la sediul PNL, potrivit…

- Liderii PNL sunt reticenti in a-l accepta pe prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu in viitorul Guvern, potrivit unor surse din conducerea partidului, citate de News.ro . Prezenta lui Grindeanu in guvern ar asocia PNL cu adoptarea OUG 13, care a scos sute de mii de oameni in strada incepand cu 2017,…

- PSD a oferit, prin liderul partidului, Marcel Ciolacu, primul semnal potrivit caruia nu vrea desființarea Secției pentru Investigarea Infracțiunilor in Justiție (SIIJ). Astfel, Marcel Ciolacu a declarat, dupa primele negocieri pentru formarea guvernului, cu partenerii din PNL și UDMR ca ar fi bine ca…

- Ultimele calcule politice pentru ieșirea din criza politica din Romania! Cum se impart ministerele in noul guvern dupa ce PSD și PNL au batut palma asupra noului Executiv, decizia fiind influențata chiar de președintele Klaus Iohannis, potrivit Realitatea PLUS. Din ultimele declarații ale liderilor…

- La negocierile cu PNL, PSD ar vrea sa obțina cat mai mult din negocierile cu PNL, inclusiv ministere importante, pe langa postul de premier in viitorul guvern. Este vorba de Sanatate, Economie, Finanțe.O prima discuție intre liderii PNL și PSD a avut loc marți. Florin Cițu a anunțat, dupa ședința Biroului…

- Social – democrații nu vor vota investirea cabinetului Nicolae Ciuca, invocand in acest sens cel puțin cinci motive principale. „PSD nu poate vota un guvern minoritar PNL-UDMR cu un program de guvernare care taie in continuare, fara mila, din veniturile romanilor!”, a transmis duminica dimineața Marcel…