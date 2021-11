Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii ar urma sa numeasca seful TVR, iar PSD seful de la radioul public, conform unei ințelegeri facute in urma negocierilor de vineri, susțin surse politice. Astfel, Dan Turturica ar putea fi numit presedinte-director general al TVR iar Razvan Dinca, șef la Radioul public. Votul pentru numirea…

- Uniunea Europeana va avea o reactie "ferma" la decizia Tribunalului constitutional din Polonia, care a constatat incompatibilitati in raport cu Tratatele comunitare, afirma Josep Borrell Fontelles, Inaltul reprezentant UE pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate. "Raspunsul va fi ferm.…

- Gruparea Barna a reusit sa-si asigure majoritatea in noul Birou National, dupa ce a castigat 14 din cele 24 de mandate puse in joc la alegerile USR PLUS, potrivit informatiilor „Adevarul”. Cel mai votat membru a fost Catalin Drula, urmat de Dan Barna, conform rezultatelor provizorii dupa numararea…

- Curtea Constitutionala suspenda, pana la solutionarea cauzei, actiunea articolului din Legea cu privire la Procuratura care vizeaza incetarea calitatii de membru al Consiliului Superior al Procurorilor in caz de atingere a varstei de 65 de ani si a decretului presedintelui Republicii Moldova privind…

- Noi membri ai Academiei Romane au fost alesi prin vot secret in sesiunea din 15 septembrie a Adunarii Generale, fiind totodata titularizati trei membri corespondenti, a anuntat institutia intr-un comunicat de presa, preluat de Agerpres. Astfel, au fost alesi ca membri titulari: Ladislau Vekas, Sectia…

- Dario Bonetti, antrenorul lui Dinamo, a inceput aroganțele inaintea derby-ului cu FCSB de duminca seara. Italianul l-a invitat la meci pe Massimo Maccarone, coșmarul roș-albaștrilor din urma cu 15 ani. In ziua in care a implinit 42 de ani, Massimo Maccarone a primit un mesaj din partea lui Bonetti.…

- Armata americana a desfașurat sambata un atac cu drona in estul Afganistanului impotriva unui membru al ISIS-K, organizația terorista suspectata ca ar fi in spatele atentatului de joi de la aeroportul din Kabul.

- Premierul Florin Citu a afirmat, in interventia sa la Summitul Platformei Internationale Crimeea, ca Romania sustine aspiratiile Ucrainei de a deveni membru al comunitatii europene si euro-atlantice. El a adaugat ca tara noastra „ramane ferm angajata in implementarea politicii de nerecunoastere a anexarii…