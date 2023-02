„PNL spune «nu» taxei pe marile companii propusa de PSD. Romania are nevoie de stabilitate si predictibilitate! Stabilitatea politica, economica, fiscala sunt factori generatori de dezvoltare economica. PNL nu sustine introducerea de noi taxe si impozite. O astfel de masura poate duce la cresterea preturilor la multe produse de baza. Fiecare noua taxa se regaseste in pretul final. Cei care platesc sunt cetatenii, chiar daca taxa se pune firmelor. Masura ar lovi si in firmele romanesti, fie cu capital romanesc, fie mixt”, a scris Alina Gorghiu, vineri pe Facebook. Ea a adaugat ca PSD nu a initiat…