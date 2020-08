PNL - PSD, 10-4 la primari racolați în județul Iași (ziaruldeiași.ro) 14 primari ieseni au trecut de la un partid politic la altul în ultima luna doar în județul Iași: 10 au venit la PNL si 4 la PSD, scrie ziaruldeiasi.ro.



&"Liberalii care, anul trecut, spuneau ca nu vor primi social-democrati în partid, sunt principalii beneficiari ai traseismului politic: au atras de partea lor 10 primari. Daca îl socotim si pe Mihai Chirica (exclus din PSD în 2018), acum sunt 11 primari care în 2016 candidau din partea altui partid (10 la PSD si unul la UNPR), iar patru ani mai târziu sunt sustinuti de PNL&", noteaza publicația… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

