Premierul Nicolae Ciuca, lider al PNL a propus-o luni, 3 octombrie, pe Ligia Deca, actual consilier prezidențial, pentru funcția de ministru al educației, in locul lui Sorin Cimpeanu. Propunerea a fost anunțata in ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL și a primit votul liberalilor, potrivit unor surse politice. Surse din randul PNL declarasera inca de duminica pentru Libertatea ca Ligia Deca va fi propunerea liberalilor pentru Ministerul educației. Cine este Ligia Deca In varsta de 40 de ani, Ligia Deca este consilier al presedintelui Klaus Iohannis la Departamentul Educație și Cercetare…