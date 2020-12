Stiri pe aceeasi tema

- Mocnește nemulțumirea la negocieriel de la Vila Lac, acolo unde USR, PNL și UDMR incearca sa imparta ministerele din noul guvern. Conform informațiilor știripesurse.ro, UDMR și USR fac front comun impotriva PNL, din cauza ca liberalii nu vor sa cedeze nici președinția Camerei Deputaților nici ministerele…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- Reprezentantii PNL, USR PLUS si UDMR s-au intalnit sambata, de la ora 9:00, la Vila Lac, pentru a purta negocieri cu privire la formarea unei coalitii de guvernare. PNL iși dorește in continuare cele doua ministere importante din Guvern: Finanțe și Justiție, in timp ce USR PLUS ar vrea macar unul dintre…

- In contextul negocierilor care vor avea loc intre cele trei partide care doresc sa formeze coalitia de guvernare, USR ar vrea ca Dan Barna sa fie presedinte al Camerei Deputatilor sau vicepremier, au declarat surse din partid, pentru News.ro. De asemenea, formatiunea nu exclude nici sefia Senatului…

- Ludovic Orban, presedintele PNL, anunta ca la desemnarea lui Florin Citu drept candidat pentru functia de prim-ministru s-a luat in calcul inclusiv sustinerea partenerilor de la USR si UDMR. Negocierile oficiale incep joi, 10 decembrie. "Vor urma pasii de negociere incepand de maine. Rugamintea…

- Liberalii s-au reunit, marti, intr-o sedinta restransa, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse politice, tema reuniunii este organizarea negocierilor pentru formarea noului Guvern dupa alegerile parlamentare. Liderii PNL urmeaza sa-i transmita lui Ludovic Orban, care a demisionat luni…

- „Știți cum funcționeaza un Guvern și știți foarte bine ca un premier nu poate renunța la Finanțe, Justiție, Transporturi, Dezvoltare și Interne. Astea sunt ministerele la care un premier nu poate renunța sub nicio forma, așa funcționeaza un Guvern”, a declarat Rareș Bogdan la Digi24. Orban: Consider…

- Prim-vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, susține ca exista o serie de ministere la care liberalii nu vor renunța sub nicio forma. Practic, este vorba despre cele mai importante ministere ale Executivului, iar poziția de forța a PNL va șubrezi șansele de negociere cu USR-PLUS. Citește și: Nervozitate…