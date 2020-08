PNL a depus in aceasta saptamana alte contestații la Curtea Constituționala care vizeaza doua legi propuse de PSD și adoptate de Parlament saptamana trecuta. Este vorba despre doua acte normative privind rambursarea creditelor și supendarea plații la utilitați. “In acest fel, PNL lovește din nou in romanii și firmele romanești care așteptau un sprijin real […] Articolul “PNL lovește din nou in romanii și firmele romanești care așteptau un sprijin real din partea Guvernului” apare prima data in Observator de Argeș .