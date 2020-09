PNL Iași exclude orice alianță cu PSD A venit vremea negocierilor pentru partidele care au obținut o majoritate la alegerile locale 2020. PNL Iași va lua in calcul, cel mai probabil, o alianța cu USR-PLUS așa cum s-a intamplat la București. Primarul Mihai Chirica a transmis faptul ca USR și PMP sunt principalele partide cu care vor exista discuții și ca orice decizie luata va fi pentru susținerea proiectelor Iașului. USR face parte din opțiunile noastre pentru primele discuții, alaturi de PMP. Sunt doua formațiuni care, in mare parte, au susținut și victoria de la București, Iașul fiind al doilea municipiu ca marime al acestei țari… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

