PNL făcut șah-mat de USR la Ministerul Economiei. Năsui a direcționat scandalurile și presiunile la liberali La ora actuala, Ministerul Economiei, Antrenoriatului și Turismului este un butoi cu pulbere ca urmare a unor decizii de azi ale ministrul USR Claudiu Nasui prin care oamenii PNL din acest minister sunt puși sa scoata din foc castanele aruncate de USR. In cursul zilei de azi, ministrul Claudiu Nasui a emis ordinele cu atribuțiile de serviciu a celor trei secretari de stat care sunt numiți, deși nu exista hotarare de Guvern de reorganizare a acestui minister. Practic, atat numirile secretarilor de stat, dar și ordinele de numire sunt pe fostul minister al Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

