PNL a transferat un fost greu din PSD! USR a luat foc

- Liberalii mai fac o mișcare controversata. PNL Arges a anuntat, joi, ca a fost oficializata candidatura la Primaria Pitesti a viceprimarului Sorin Apostoliceanu, fost membru PSD. Liberalii sustin ca Apostoliceanu a fost ales drept candidat ca urmare a experientei in administratia publica și ca "relevante…

- Comunicat de presa PSD Argeș: “Candidatul impiedicat – victima de profesie”. Tragedia candidatului impiedicat Sorin Apostoliceanu continua. Victima prin definiție, de un penibil absolut, dupa ce a fost impiedicat sa-și puna in opera proiectele (proiecte atat de secrete incat nu le cunoaște nimeni),…

- Conform unui sondaj de opinie realizat in perioada 14 – 21 iunie 2020, Cornel Ionica, actualul primar al Piteștiului este considerat in continuare favorit pentru aceasta funcție. Surpriza vine de la candidatul PMP, Danuț Dinu. Acesta este plasat conform sondajului pe locul al doilea cu 21% intenție…

- PSD Argeș a transmis azi un comunicat de presa dur privind informațiile cum ca Sorin Apostoliceanu va fi anunțat drept candidat al PNL la Primaria Pitești. Penibilul continua la PNL. Deși nu rateaza nicio ocazie sa spuna cat de nociv este PSD, PNL-ul lanseaza cu surle și trambițe ca pe un mare salvator…

- Primaria Pitești are in plan construirea unui alt pod peste Argeș spre Maracineni. Daca el va trece prin dreptul vechiului pod dinspre Depozitelor s-ar explica poate de ce acesta este in prezent abandonat, dupa ce o porțiune de cațiva metri s-a surpat și e prabușita in apa. Pe tabla, și ea inclinata,…

- Fața de declarațiile Marianei Caju, de la Spitalul Municipal Fagaraș, care clameaza faptul ca ar fi susținuta de, practic, toate forțele politice din județul Brașov – inclusiv de „majoritatea primarilor din PNL” – in intenția sa de a candida la președinția Consiliului Județean, Organizația Județeana…