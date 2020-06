Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva zile de creștere a numarului de noi imbolnaviri COVID, Grupul de Comunicare Strategica anunța un numar mult mai mic, chiar inaintea expirarii starii de alerta și in plin scandal legat de prelungirea acesteia. Pana astazi, 15 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 22.165 de cazuri…

- Primul pacient din Galati, care a primit tratament cu plasma de la un bolnav cu coronavirus vindecat, a murit, fiind vorba despre cazul 1.268 raportat, luni, de Grupul de Comunicare Strategica, relateaza News.ro. Barbatul avea 45 de ani si era asistent social la Caminul de Batrani ”Sfantul Spiridon”…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 21 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.585 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.581 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1151 persoane diagnosticate…

- Șapte romani din echipa medicala care a efectuat misiunea de ajutor in Republica Moldova au fost depistați pozitiv cu coronavirus, dupa ce s-au intors sambata in țara, a spus, duminica seara, Grupul de Comunicare Strategica. Potrivit reprezentantilor Ministerului Sanatatii, sunt sapte persoane depistate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, joi, 392 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, fața de 270 in ziua precedenta. A scazut, in schimb, numarul de pacienți critici internați la terapie intensiva, 234, fața de 244, cu o zi in urma. Au fost reaportate și opt decese ale unor pacienți cu varste…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca 13 decese in randul pacientilor cu COVID-19. Bilantul deceselor ajunge la 331 in Romania. Patru dintre cele 13 persoane decedate sunt din județul Suceava și aveau varste cuprinse intre 64 și 78 de ani, trei femei și un barbat. Un barbat de 61 de ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța ca, pana astazi, 6 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.057 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 406 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 157 persoane…

- Bilanțul imbolnavirilor cu coronavirus in Romania a ajuns la 2.738, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategica joi la ora 13.00. Cel mai afectat județ este Suceava, cu 701 cazuri de COV-19, cu aproape 200 mai multe imbolnaviri decat in Capitala – unde se inregistreaza 505 cazuri confirmate…